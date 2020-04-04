台南市警局玉井分局員警前往台南南化玉山寶光聖堂，請祭祖的民眾保持安全社交距離。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市警局新營分局下午前往台南新營南瀛綠都心宣導防疫。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

白河分局員警在關子嶺風景區宣導保持安全社交距離

台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫3景點4日中午被中央流行疫情指揮中心點名，提醒民眾到此出遊要保持社交距離，台南市警察局新化分局、白河分局、麻豆分局中午立即派員前往宣導，多數遊客一接簡訊急忙回家，3景點下午人數大減。

麻豆分局長楊慶裕帶領同仁在轄區人潮聚集地點，包括烏山頭水庫及湖境度假會館附近，不但持宣導標語、以大聲公宣傳保持室外1公尺安全社交距離，柔性勸導戴口罩。

新化分局、白河分局中午同樣立即前往虎頭埤、關子嶺風景區宣導，由於4日已是連假倒數第二天，大部分遊客都已經準備北返，人數遠比3日少，到了下午人數更少，關子嶺街上只有稀稀落落遊客。

3日入園人數還有3500多人的虎頭埤，4日入園人數只有2500人，警訊一發下午遊客大減；烏山頭水庫3日有5000多名遊客，4日只有3000多人，下午同樣人潮大減；關子嶺風景區店家則表示，清明連假遊客並未特別多，只有水火同源景點遊客較多一點。

玉井分局員警4日前往可賞花可泡湯的楠西龜丹溫泉、眾多一貫道信徒前往祭祖的南化玉山寶光聖堂、玉井夜市宣導；學甲分局則到北門井仔腳鹽田、學甲蜀葵花海加強宣導。

新營分局下午由副分局長程江來率隊前往交通要點新營火車站，轄內風景區荷蘭村、台糖五分車、南瀛綠都心、新營區中華路夜市、鹽水八角樓、伽藍廟及殯葬專區等地點宣導，提醒遊客和清明掃墓的民眾要確保社交安全距離。

(中時 )