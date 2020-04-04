陳亮君頭腦好、身材好，IG也頗有人氣。（取自IG）

28歲演員柯震東前年被爆和20歲的亮宇纖維千金陳亮君熱戀，雖然去年傳出兩人情逝，柯也發表「不會再愛了」宣言，同年9月陳更被拍到跟新生代演員黃宏軒戶外激吻，但情路綿綿，近日柯跟陳這對舊愛又被拍到並肩用餐，是否舊情復燃走回到一起？柯經紀人表示：「公司不回應藝人私下朋友，也請外界不要過多聯想，謝謝關心。」

柯震東的緋聞情史多是姊弟戀，從「亞東戀」的蕭亞軒，到情纏3年的李毓芬，都是女大男小，這回戀上小8歲的陳亮君，似是更有愛與包容，兩人這次會被抓包同框，全因吃飯時柯戴著一頂曾在IG發文曝光過的粉紅棒球帽，顏色相當顯眼想不被認出來都難。

工作方面，柯震東近來演藝事業回溫，繼《那些年，我們一起追的女孩》去年又再度與九把刀合作新片《壽司店傳奇》，據知是一部穿越題材的奇幻電影，同片演員還有王淨及宋芸樺，也跟林哲熹合拍同志題材電影《尋找Money boys》，加上主演2020年全新台劇《乩身》，柯今年有望作品齊發。

至於被起底是布料千金的陳亮君，目前正就讀UCLA，尚無工作壓力，據查她是數學、經濟系雙主修的學霸，高中時則拿下管弦樂團冠軍，是長笛首席，位居人生勝利組，課業、才藝、感情都精彩。

(中時 )