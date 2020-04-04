金曲台語歌后李婭莎推出新台語專輯《毒糖仔》，邀來金曲台語歌王蕭煌奇製作，並與她合唱〈佮你牽手〉。李婭莎過年時回上海老家陪父母，不過卻因新冠肺炎肆虐，至今無法返台，也讓新專輯宣傳硬生生中斷。

她認為現非常時期，要以所有人的健康為先，直言：「雖然無奈，但所有人都一樣，這時做好己身的防疫，就是保護自己，更保護別人。」也用正向思考，表示因禍得福，能宅在家陪伴父母和家中16歲老狗「哈寶」，開心：「每天都跟家中三寶窩一起，千金不換，人生難得的幸福。」

從小愛狗的李婭莎，曾把奪下金曲台語歌后獎金捐給「流浪動物之家」， 她近期待在上海家中，突然想到過世的愛犬忍不住落淚，也透露3年沒發片的原由，是因狗狗「甜寶」罹癌，當時她用盡所有時間、心力，兩岸尋求頂尖醫療團隊來治療，花了1年多的時間，無時無刻陪伴著，醫藥費更花了近台幣50萬元，無奈甜寶仍還是不敵病魔離世。

她提到在近2年，身邊分別有3隻愛犬，因心臟病，惡性腫瘤，腎衰竭相繼過世，她現把所有的愛都放在僅剩的一隻狗「哈寶」身上，被問及為了愛犬停工、延遲專輯製作發行，覺得損失很多？她堅強說：「我一點都不後悔，反而很感謝老天爺給我這段時間，能夠讓我好好陪伴我的寶貝，我相信我的寶貝祂們都會懂的，這也會是我一輩子的回憶。」

李婭莎不捨愛犬們一一的因病離世。（滾石唱片提供）

(中時 )