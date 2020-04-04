日前才有醫護人員在PTT PO文表示，「這次這次清明連假墾丁塞爆，觀光景點被台灣人塞爆，14天後大家等著看。」現在又有麻醉科醫師在臉書發文表示自己真的很擔心人潮聚集，「船沉了，誰也跑不了。忍一時風平浪靜，退一步保持距離。」

任職於恆春旅遊醫院麻醉科邱豑慶醫師，在自己的粉絲專頁《麻的法課 - 邱豑慶醫師》PO文，表示連假的第一天想回醫院看一下，結果平常半小時的車程，結果因為塞車開了2個多小時，最後只好放棄折返。

邱豑慶感到很意外，大家不去掃墓反而到各地去旅遊，「這個連假墾丁的訂房率居然高達八成。」此外熱門景點像是花蓮、台東、屏東及台南等地，醫療資源本來就比較稀缺，若是出現感染，可能會讓醫療系統直接崩潰。

邱豑慶也提到，「不要說什麼這些商人都是要錢不要命的這種風涼話，我認識的很多人其實都很憂心，不說什麼，只要出現一個確診的￼￼病患，足跡到過墾丁大街，就算先不論疫情破口，也絕對馬上重創當地觀光。」

最後他也語重心長地提醒大家，「我們都在同一條船上，沒有人可以置身事外，船沉了，誰也跑不了，忍一時風平浪靜，退一步保持距離。」

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(中時電子報)