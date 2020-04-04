光看4日雙方第2節，台啤單節31分，反觀台銀只拿13分，就知道台啤終場78比68擊退台銀並不意外，輸掉這1戰後，接下來只要台銀再輸1場，或是裕隆再贏1場，就可宣告台銀無緣今年挑戰賽，台銀總教練陳國維早已心知肚明！

「我很清楚我們不能再輸，也處於很大的劣勢，但我們不會放棄最後一絲晉級希望，」陳國維賽後表示，「我們主要還是第2節出了問題，應該還是找不到破解對方區域的方式，才會變成一節爆，感覺整個球隊就是完全找不到節奏。」

台啤也靠這場勝利，總算終止最近2連敗，也拉開跟下半季排名第2的璞園之間勝差到1.5場，不過台啤總教練周俊三仍然小心翼翼，「在賈西亞加盟璞園、布拉加入裕隆之前，或許我可以說我們兩名洋將是最好的，但現在就不一定了。」

「我們想要繼續贏球，還是要靠團隊才行，」周俊三說，「像是今天一開始我們進攻並不順暢，幸好在仔細交代過後，後面慢慢找回應有的空間感與節奏，也能鞏固好團隊籃板，才可以順利贏球。」台啤全場41籃板，比台銀多15個。

貢獻18分、10籃板的巴克利，賽後回答也跟周俊三一樣小心，「我們還是必須做好防守，彼此之間做好更多溝通，還有不少細節需要改進！」提到最近美國爆發嚴重疫情，巴克利不禁表示，「真的很慶幸待在台灣，這裡防疫確實做很好。」

(中時 )