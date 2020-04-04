台南市消防局麻豆婦宣隊長邱淑年表示，志工的工作是讓大家了解防災重要性，進而預做準備。（劉秀芬攝）

台南市消防局麻豆婦宣隊前往公墓進行清明節防火防災宣導。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

消防局防火宣導，婆婆媽媽力量大。水火無情，由於民眾的疏忽而引發了火災，往往造成重大人命傷亡和財產損失，因此預防重於搶救，內政部消防署成立婦女防火宣導隊，例如清明節防災、住宅用警報器安裝，都是宣導重點，而且參加者皆為無給職志工，是消防人員的最佳工作夥伴。

台南市消防局麻豆婦宣隊長邱淑年表示，志工要有熱心、細心與愛心特質，利用個人時間參加每周排定的各種課程與訪視，訓練如何與民眾溝通，進入他們家中幫忙檢查，找出致災項目，配合活動參加防火宣導，清明時節更要到墓地勸導防災、發水袋，並不是人人都可以勝任。

邱淑年說，每次去災後訪視，看見了民眾殘破的家園，「非常難過，也非常自責」，沒有及早去做防火宣導，宣導安裝住警器，或是環境未改善而發生憾事，她心裡都非常難過，讓她更積極的要將防火防災觀念，深植於每一位民眾的心中。

已當婦宣志工20年的下營婦宣分隊長姜美芬，平日在菜市場做生意，活潑開朗又樂於助人的個性，讓民眾樂於敞開大門與心扉，讓志工進入家中進行宣導，她還招募了許多姊妹們一起加入志工行列，當隊長帶人帶心，宣導績效良好，連她的兒子也受影響，成為一名消防員。

姜美芬、邱淑年即將屆齡退休，她們憂心志工年齡層老化，志工人數漸少。台南市消防局第二大隊大隊長丁春能表示，婦宣隊是消防人員最好的幫手，急需新一代成員接力，希望有興趣或熱誠的婦女朋友加入，一起來捍衛家園的安全。

(中時 )