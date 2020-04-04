黃子佼自比「樂痴」，相當滿意這件收藏。（黃子佼提供）

錢人豪經營的餐廳裝潢亮眼，有時會出借供劇組拍攝。（錢人豪提供）

導演錢人豪經營兩年的高級餐廳舒服氣息，是大安區的網美店地標，近來因新冠肺炎疫情衝擊，加上一例一休人事問題，導致短時間內賠了1千萬，於是他決定忍痛頂讓占地150坪的歐風店面，同時他也拍賣店內數10件古董收藏回本，其中一台高齡近50歲的黑膠唱片點唱機，就由金鐘主持人黃子佼以6位數豪氣「包軌」。

黃子佼一直都有在蒐藏古董老件，幾天前在一個古董交易社團發現錢人豪釋出這台已尋覓15年的點唱機，就約了對方到店裡看「本尊」，沒想到點唱機保養得宜還能使用，讓愛聽音樂的黃大喜，更特別的是，這台點唱機的型號，還曾出現在奧斯卡影后茱蒂佛斯特主演的電影《控訴》（The Accused）中，收藏價值極高，他把這台點唱機搬回家時，老婆孟耿如沒有特別的反應，倒是好友蔡燦得看得最激動，高喊：「天哪！好羨慕。」

其實黃子佼和錢人豪很早就共事過，20多年前黃是節目《超級星期天》主持人、錢是幕後工作人員，幾年後風水輪流轉，黃因感情風波導致事業跌進谷底，錢則跳進電影圈最終當上導演。

2009年，錢人豪監製一部由九把刀、方文山、陳奕先、黃子佼4人各自執導短片集合而成的電影《愛到底》，黃回憶說：「那時候我在演藝圈極度低潮期，所以能有工作、還做導演拍一個當年電影公司蠻看重的片子，他給我這個機會，我還蠻珍惜的，因為當年真的沒什麼事情可以做。」也藉著這部片，他開始慢慢有了一些新工作上門。

這個知遇之恩，黃子佼一直放在心底，即使錢人豪事後透露：「他（黃子佼）嘴上沒說，但我知道他是藉機來支持一下的，因為疫情我生意受影響。」黃還是婉謝表示：「不能說特別支持他，聽起來有點矯情，我也確實在收藏各種古董逸品。」

至於錢人豪的下一步，他表示接下來將回歸電影主業，把重心放在拍電影，因店內生意不好，頂讓前就先取消低消制，並利用餐廳地下室搭建下一部片的電影主場景，新作劇本已完成，他以往常拍香港演員，本來有跟女星何超儀接洽，無奈疫情關係香港人無法來台，目前仍在尋覓台灣的優秀女演員。

(中時 )