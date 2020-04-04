正值清明連假，金曲台語歌后張秀卿4日與家人一起去掃墓，祭拜已逝的母親，不過現場竟發生意外插曲，他們一夥人正在燒紙錢時，突然一陣大風吹來，正在燃燒的紙錢，順著風勢往上飛起，剛好碰到張秀卿的頭髮、左眼皮，她當下覺得無大礙，但有聞到燒焦味、眼皮有點痛，一看才發現火燒到了她的眉毛、頭髮。

她說：「今天給阿母掃墓，火燒眉毛+頭髮，阿母太愛我了。」事後表示：「幸好有戴帽子，不然就會碰到眼睛附近更深處。」她的家人看到後，也趕緊加快掃墓的速度，讓張秀卿趕緊下山去買藥擦。

她在臉書，發出眼皮被燙到後的照片，許多眼尖的粉絲，看到疑似有起水泡，相當擔心，她澄清沒有起水泡，眼皮上白色的是燙燒藥膏，請粉絲不用太緊張。張秀卿的經紀人透露她回家後，持續冰敷、擦藥，也有提醒她若眼皮附近的傷口仍然感到不舒服，儘早就醫。

張秀卿分享摯愛的母親逝世近3年，不過期間她常夢到母親，母女倆開心的一起聊天，感性表示每次夢到母親都覺得很感恩、溫暖。她憶起當年母親頭七時，在靈堂突然看見一隻粉紅色、半透明的壁虎，大家都覺得好像代表是過世的母親回來了，她去掃墓時，無意間在門口看見一隻粉紅色壁虎，似乎覺得母親一直陪伴在身旁。

張秀卿清明節去掃墓竟發生意外。（擷取自臉書）

(中時 )