ØZI去年以首張個人專輯《OZI：The Album》，奪下金曲最佳新人獎，引起熱論。他近來正忙籌備新專輯，3月初原定計劃赴美國錄音，豈料新冠肺炎肆虐，他趕緊回台，目前正居家隔離14天中。隔離期間，他也沒閒著，不只創作、製作新歌，常開直播與粉絲互動。

他3日晚間在IG直播舉行「9點達人秀 」，化身主持人，邀約在線上粉絲一起聯合直播，秀出1分鐘的才藝表演，獲得廣大迴響。ØZI在直播中，看到很多粉絲大秀舞蹈、唱歌、彈鋼琴、伏地挺身、用吉他自彈自唱等，直呼：「真的非常好玩，大家都超棒。」甚至有粉絲挑戰1分鐘喝水、狂飆高音等無厘頭才藝，逗的他當場笑翻，打趣：「你到底在幹嘛！」讓他印象深刻。

對此，他的經紀人表示這是ØZI第一次嘗試與粉絲一起直播秀才藝，這活動是之前有有的想法，最近趁著空檔，多多與歌迷互動，加上眾人也因疫情關係大多時間在家裡，他鼓勵粉絲一起來直播秀才華，並透露向來愛打電動的ØZI，近期也會試著玩電動直播，跟歌迷有更多不同的交流。

此外，ØZI將5月推出新單曲，不過原先預計12月推出新專輯，受到疫情影響，經紀人坦言：「正在討論中，可能會順延到明年，因為在疫情的時間推出的話，擔心效果、各方面會不太好。」

OZI （上）在IG邀粉絲一起直播秀才藝。（擷取自IG）

(中時 )