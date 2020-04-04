網友回應。（取自網路）

政府日前宣布，捐出1千萬片的口罩給疫情嚴峻國家，引發爭議。苦苓在臉書表示，政府只不過捐給歐美國家不到我們一天產量的口罩，就有一堆人在批評說，路上還有很多人在排隊買口罩，政府怎麼可以亂捐怎樣怎樣，「一副很苦民所苦的樣子。」

苦苓表示，現在還在路上排隊買口罩的，應該只有四種人：，1.年紀不大，卻不長進，不去學網購口罩的人。2.年紀大，但是子女不孝，不來幫他們網購、代領口罩的人。3.年紀大，用不到那麼多口罩，卻非要買來放著才安心的人。4.閒著沒事，就是想出來排排隊、看看人的人。

不過此番話一出，招到網友批評，「大家這麼積極買口罩不好嗎？反正都有限制一人可以買幾片，而且政府也希望大家都能保護自己，所以人家要怎麼買還要先燒香搏杯請示你？」、「每個出來排隊的家庭都有其苦衷，不須出來說嘴刷存在感」、「用那種方式買口罩，是每個人的自由，關你什麼事，你憑什麼去歸類去定義排隊買口罩的人」。

(中時電子報)