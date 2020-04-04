煥然一新的設施，讓孩子們在歡喜迎接兒童節連假之際，也感受到社會滿滿溫情，度過一個難忘的兒童節。（親自行善團提供／曹婷婷台南傳真）

愛心書桌團集結善心人士的愛，獻給大山國小喜獲史上最棒兒童節禮物！

一群善心人士花2天時間前進台南市麻豆區大山國小，為全校11間教室重新施作置物櫃、圖書櫃，煥然一新的設施，讓孩子們在歡喜迎接兒童節連假之際，也感受到社會滿滿溫情，度過一個難忘的兒童節。

「愛心書桌團」由台南、高雄一群善心人士組成，13多年來，足跡遍及台灣鄉間許多學校，甚至遠到蘭嶼、綠島、金門、馬祖等地，捐贈、組裝學童上課所需的配備。這一回，愛心書桌團在台南市親自行善會理事長林美子、顧問上登室內裝修有限公司負責人石崴騰引介下，前進大山國小為全校孩子們上課使用的11間教室，量身訂做置物櫃、收納櫃，揮別年久失修的櫃子。

大山國小校長王怡方指出，目前全校有79名學生，這次承蒙各界愛心匯聚於大山國小，協助校園改善教室空間，包括學生置物櫃、打掃用具收納櫃共11間學生使用空間全面獲得改善。另一方面，校方積極推動閱讀教育，透過愛心書桌團協助圖書室書櫃空間規劃，明峻實業有限公司負責人盧清泉先生贊助圖書室地板，全新的圖書室空間，讓學生們既驚喜又感動。

愛心書桌團團長黃詩益此次共動員60幾位負責系統櫃施作志工、親自行善會志工12位，利用2天戮力趕工，旋即宣告完工，成果出爐，讓校方相當滿意，盛讚這無疑是最佳兒童節禮物。

(中時 )