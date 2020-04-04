品田牧場彰化市店，租約到期，營業到4月30日。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

挺不住了！這波新冠肺炎疫情衝擊，彰化又兩家連鎖餐飲吹起熄燈號，彰化市歡樂牛排與品田牧場都都表示租業到期，歡樂牛排將營業到4月5日，品田牧場營業到4月30日，這兩家均為連鎖餐飲店，讓彰化人惋惜，「真的是不開了，不是暫停喔」。

「等我們啊！等疫情過後，我們真的都想去！」歡樂牛排、品田牧場分別位在彰化市中山路和中正路，歡樂牛排自助吧，飲料無限暢飲、甜品、沙拉歡喜使用，吸引許多親子，小朋友很愛。品田牧場也吸引豬排愛好者，一旦吹起熄燈號，彰化市一下子少了兩家知名連鎖餐飲，不是常去吃，也都會覺得有種少掉選擇機會的悵然若失。

品田牧場彰化店將歇業，王品集團聲明表示，是租約到期，內部決議不再續租，和防疫無關。市民仍期待有新的開始。

歡樂牛排彰化店還特別拉長桌間距離，但近來生意真得掉不少，加上租約到期，未來尋覓適當時機和地點再服務大家。

彰化大型婚宴餐廳3月歇業，昨天花壇全國麗園大型餐宴中心，也宣布暫停室內供餐，業者強調，防疫一起來！暫時不接宴客、散客，負起大家保持安全距離的「企業責任」，但仍提供場地參觀、婚禮諮詢、菜色介紹等，希望疫情趕快結束。

社頭福井鐵道文物館也暫停不開放、鹿港親子餐廳彩色王國也自4月6日起暫停營業，還有彰化市麻吉樂園連鎖遊戲場也暫停營業，許多人都買預售票，只能企盼疫情趕快過去。

「休息，是為了走更長遠的路」企業和消費者互相鼓舞，做好防疫，調整身心和體質，未嘗不是下波新開始衝刺的充電。

(中時 )