近日美國有研究指出新冠病毒除了能透過咳嗽及打噴嚏來進行傳播外，能透過空氣傳播。對此，指揮中心表示，該研究是在嚴格控制溫度、濕度等變因的環境下完成的，一般來說，病毒要在空氣中傳播的機率很低。

美國國家科學院（National Academy of Sciences）院長芬伯格在1日時去信白宮，內文引述有研究發現，新型冠狀病毒會透過空氣傳染，意旨病毒除了會經由咳嗽、打噴嚏時進行傳播外，經過霧化且帶有病毒的飛沫更可以懸浮於空氣，在人類說話、呼吸間傳染。

對於新冠病毒可透過空氣傳播的說法，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，根據這篇醫學研究，若要達成新冠肺炎病毒可在空氣中傳染，必須嚴格控制傳染環境，在一定的溫度、濕度等條件下，才可能發生。

周志浩認為，「目前來說，空氣傳染發生的機率很小」。他指出，在一般情況下幾乎不會發生，只有在插管或某些醫學處置下，才有可能因為在使用醫學器具時，發生所謂的「Aerosol（氣膠）」傳染。

(中時電子報)