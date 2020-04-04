受到俄羅斯與沙烏地阿拉伯有望在本周就減產達成協議的樂觀氣氛推升，國際油價一周狂飆逾3成，締造史上最大漲幅紀錄。

在美國政府介入下，以沙國為主的石油輸出國家組織（OPEC）本周將召開緊急會議，與俄羅斯商討聯手減產每日1千萬桶、約等於全球石油供給10％的事宜。不過據兩名OPEC消息人士透露，為令雙方能有更多時間進行協商，原本預定將在6日召開的會議將推延到8或9日。

不過在減產利多題材持續發酵，國際油價連續第二天走高。布蘭特期油3日跳漲13.9％，收在每桶34.11美元；紐約西德州期油也勁揚11.93％至28.34美元。過去一周布蘭特油價狂漲36.8％、西德州油價周線漲幅也收高31.8％。兩者均寫下史上最大單周漲幅紀錄。

雖然減產僵局看似有解，但美、俄迄今仍未針對減產做出堅定承諾，也為該談判能否成功丟下新的變數。俄羅斯總統普丁3日就曾堅持美方加入，減產協議才有可能達成。

但據消息人士透露，川普3日在白宮邀請艾克森美孚、雪佛龍、Continental Resources等大型油商高管前來開會時，針對參與沙俄減產一事卻是隻字未提，顯示美方並無計畫削減國內產能。

(工商 )