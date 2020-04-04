在新冠肺炎疫情重創美國航空業之際，股神巴菲特執掌的柏克夏海瑟威3日宣布，已在日前出售約18％的達美航空持股與4％的西南航空股份。

柏克夏3日公布的申報資料顯示，該公司分別在1日與2日出脫達美航空近1,300萬股與西南航空230萬股，所得分別為3.14億美元與7,400萬美元。

根據Refinitiv資料顯示，柏克夏先前持有達美航空11.1％股權與西南航空約10.4％持股。

(工商 )