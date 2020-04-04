逢低賠錢出場！巴菲特減持兩大航空持股 20:332020/04/04 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在新冠肺炎疫情重創美國航空業之際，股神巴菲特執掌的柏克夏海瑟威3日宣布，已在日前出售約18％的達美航空持股與4％的西南航空股份。 柏克夏3日公布的申報資料顯示，該公司分別在1日與2日出脫達美航空近1,300萬股與西南航空230萬股，所得分別為3.14億美元與7,400萬美元。 根據Refinitiv資料顯示，柏克夏先前持有達美航空11.1％股權與西南航空約10.4％持股。 (工商 ) #達美航空 #西南航空 #柏克夏 #資料顯示 #持股 也許您會感興趣 推薦閱讀 國外指數期貨贏家專欄－原油基金拋股 美股承壓 04:102020/03/31 證券．權證 振樺電聯想合攻智慧零售商機 04:102020/04/01 證券．權證 凱美 對金山電持股升至2.63％ 04:092020/04/03 產業．科技 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… 15:422020/04/04 財經 財經熱門新聞 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 即時 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 美股噴400點是死貓跳！專家驚洩下波大海嘯 - 財經 港開第1槍！定存股竟不配息 老謝驚曝大危機 - 財經 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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