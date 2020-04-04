英國工黨新黨魁出爐 20:322020/04/04 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國主要反對黨工黨4日舉行黨魁選舉，擔任影子脫歐事務大臣的基爾•斯塔默（Keir Starm）勝出。(美聯) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國主要反對黨工黨4日舉行黨魁選舉，結果由57歲、擔任影子脫歐事務大臣的基爾•斯塔默（Keir Starm）勝出。 英國廣播公司（BBC）報導，律師出身的斯塔默在首輪投票中即贏得了超過50％的選票，擊敗另外2名女性候選人朗•貝莉（Rebecca Long-Bailey）和南迪（Lisa Nandy）。 斯塔默在2015年首次成為國會議員，他將接替柯賓領導工黨。 工黨在去年12月的大選中，被首相強森領軍的保守黨擊敗，柯賓隨後宣布卸下工黨黨魁職務。 (中時 ) #工黨 #英國 #黨魁 也許您會感興趣 推薦閱讀 英國居家防疫 女驚見鄰居扮樹人路上翻滾 21:132020/03/31 日常 英國最年輕新冠肺炎死亡案例 13歲男童病房「一個人孤單離世」 09:342020/04/01 國際 國內新增7例確診 美國6位、英國1位 14:002020/04/01 生活 張信哲《未來式》英國演唱會宣布取消 還下達「禁糕令」 16:442020/04/01 娛樂 英國4月中旬前將每日檢測人數倍增至2.5萬人 16:572020/04/01 國際 央行施壓 英國六大銀行停發股利 23:112020/04/01 財經 英國疫情太嚇人！大批波蘭人逃回祖國 06:012020/04/04 國際 陸全國默哀悼疫情死者 習近平帶頭默哀3分鐘 12:322020/04/04 兩岸 重大突破！澳發現新冠剋星 48小時內殺死病毒RNA 12:462020/04/04 國際 男星心臟衰竭就醫感染新冠肺炎猝逝 妻兒遭禁見最後一面 18:352020/04/04 娛樂 國際熱門新聞 重大突破！澳發現新冠剋星 48小時內殺死病毒RNA - 國際 紐約州長「曾假設新冠病毒只攻擊黃種人」！ 網友：傲慢與偏見 - 國際 川普為女婿辯護 槓上華裔女記者 - 國際 美攔截20萬個口罩 德官員批：現代海盜 - 國際 新冠肺炎疫情第一間！美國首家銀行宣布破產倒閉 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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