英國主要反對黨工黨4日舉行黨魁選舉，結果由57歲、擔任影子脫歐事務大臣的基爾•斯塔默（Keir Starm）勝出。

英國廣播公司（BBC）報導，律師出身的斯塔默在首輪投票中即贏得了超過50％的選票，擊敗另外2名女性候選人朗•貝莉（Rebecca Long-Bailey）和南迪（Lisa Nandy）。

斯塔默在2015年首次成為國會議員，他將接替柯賓領導工黨。

工黨在去年12月的大選中，被首相強森領軍的保守黨擊敗，柯賓隨後宣布卸下工黨黨魁職務。

(中時 )