美國總統川普3日在白宮記者會上與哥倫比亞廣播公司(CBS)的白宮特派記者江維佳槓上了，兩人針對川普金龜女婿庫許納日前一段國家儲備是「我們的」你來我往，最後川普氣森森地抨擊這位華裔女記者「你真該為你自己感到羞恥」。
被冠上「防疫影子小組」總指揮的庫許納2日罕見地出現在白宮防疫例行記者會上，針對各州競相爭奪醫療物資、懇請聯邦政府協助一事表示：「國家儲備的概念是，它應該是我們的儲備，不屬於各州政府。」
江維佳遂追問川普，庫許納的我們是指什麼，川普回道：「當他說我們的時候，他談論的是我們的國家，意思是美利堅合眾國。」江維佳繼續追問「所以，指的是各州嘍？」
川普不耐地說：「我們的，我們的，指的是全美國。我們再把我們的，分配給各州。」
川普繼續為庫許納辯護，稱：「當他說我們的時候，他是在談論我們的國家。這是一個非常簡單的問題，你卻把它弄的聽起來很糟糕。」
川普繼續就她的問題教訓她，「你應該為自己感到羞恥。你知道的，你應該感到羞恥。」
目前庫什納領導一個「影子」防疫小組，與CDC和衛福部主導的防疫小組形成雙頭馬車，且有凌駕在CDC之上的態勢。他的小組廣邀私人企業協助政府抗疫。
(中時 )
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