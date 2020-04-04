美國總統川普3日在白宮記者會上與哥倫比亞廣播公司(CBS)的白宮特派記者江維佳槓上了，兩人針對川普金龜女婿庫許納日前一段國家儲備是「我們的」你來我往，最後川普氣森森地抨擊這位華裔女記者「你真該為你自己感到羞恥」。

Jared Kushner is in charge of the medical supply chain that delivers critical items to the doctors and nurses who are on the frontlines everyday. Yesterday he said it was “OURS”, so I asked what he meant. Trump did not like the question. https://t.co/pZfQiNVWne — Weijia Jiang (@weijia) April 3, 2020

被冠上「防疫影子小組」總指揮的庫許納2日罕見地出現在白宮防疫例行記者會上，針對各州競相爭奪醫療物資、懇請聯邦政府協助一事表示：「國家儲備的概念是，它應該是我們的儲備，不屬於各州政府。」

江維佳遂追問川普，庫許納的我們是指什麼，川普回道：「當他說我們的時候，他談論的是我們的國家，意思是美利堅合眾國。」江維佳繼續追問「所以，指的是各州嘍？」

川普不耐地說：「我們的，我們的，指的是全美國。我們再把我們的，分配給各州。」

川普繼續為庫許納辯護，稱：「當他說我們的時候，他是在談論我們的國家。這是一個非常簡單的問題，你卻把它弄的聽起來很糟糕。」

川普繼續就她的問題教訓她，「你應該為自己感到羞恥。你知道的，你應該感到羞恥。」

目前庫什納領導一個「影子」防疫小組，與CDC和衛福部主導的防疫小組形成雙頭馬車，且有凌駕在CDC之上的態勢。他的小組廣邀私人企業協助政府抗疫。

(中時 )