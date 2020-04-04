MLD影城推出賣翻德國5億票房的勵志喜劇《我出去一下》。（海鵬提供）

新冠疫情肆虐歐美，好萊塢眾大片退避三舍、不少經典片銜命上陣，竟意外還小有成績，如全台威秀重推《霸王別姬》、國賓長春上映《在黑暗中漫舞》，有時成績還不輸新片。

不少戲院見風轉舵，決定再接再厲、推出經典片，專營藝術電影的台南真善美影城及高雄台鋁MLD影城，都將於下周4月10日起，推出4年前轟動全球、被奉為「神片」的經典黑色喜劇《完美陌生人》。

台南真善美戲院廖介山經理表示，《完美陌生人》從未在台南上映過，由於電影非常精彩，他決定趁機安排該片上映，並強調真善美戲院不僅每天以次氯酸水全面消毒，現場更備妥耳溫槍、消毒酒精及梅花座舒適安排，防疫措施保證完善，歡迎觀眾戴口罩前來、安心欣賞好電影。

高雄MLD影城則加碼推出幽默靈性喜劇《我出去一下》，該片改編自德國演員作家哈沛科可林銷量高達400萬冊的小說，還炒熱了縱跨法國與西班牙、具有千年歷史的「聖雅各古道」，掀起一股朝聖風潮。哈沛科可林人生中場歷經了一場生命危機，決定重新思索不一樣的人生，他只跟好友們說了聲「我出去一下」，便一個人踏上了這趟朝聖之旅，片中一句「當人生關上一道門，且為自己開啟一扇窗」，在防疫當下、生活突然卡住時，非常具有勵志作用。

(中時 )