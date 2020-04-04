有時候搭車睡著不小心驚醒，會有下錯站的情形，不過如果下錯的車站是武漢站可怎麼辦？河南一名程姓男子就遇上了種事，他上月月底從河南搭長途火車準備到廣州復工，沒想到他凌晨睡醒發現火車靠站就急忙忙的下車，等到他回過神來才發現已經在武漢下車。

看看新聞報導，3月29號淩晨一名程姓男子向派出所求助。，男子表示，他28日從河南出發準備去廣州復工。沒想到陰差陽錯意外滯留武漢，目前流落街頭無處可去，希望得到幫助。警方把他接到派出所進行了臨時安置。當時程男在火車上睡著了，29號淩晨，火車抵達武昌火車站後，他以為到了終點站，於是跟著人流一起下了車。

好死不死的下在武漢站，由於武漢尚未完全解封，他只能等4月8號以後才能外出。他只好打算在武漢站附近找家酒店住下，等待解封後乘高鐵去廣州。沒想到人生地不熟的他，搭公車又下錯站迷路，無奈之下，只好向派出所求助。

好在警方將他的情況向相關部門進行了彙報。由當地民政部門協助安置程男。

(中時電子報)