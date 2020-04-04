日本放送協會（NHK）電視台4日報導，東京單日新增冠狀病毒確診病例首次突破100起。

報導引述東京都政府官員說法表示，截至當地時間週六下午4時（台灣時間下午3時），當天新增118起確診病例，累計病例達891起，確診病例高居日本47個行政區之首。

東京都政府強烈敦促市民週末待在家中，不要外出。

另據共同社，中部城市岐阜縣可兒市1名70多歲男性患者同日宣告不治，這也是該縣首次出現死亡病例。

(中時 )