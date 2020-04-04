疫情嚴峻！東京單日新增病例首度破百 20:592020/04/04 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本放送協會（NHK）電視台4日報導，東京單日新增冠狀病毒確診病例首次突破100起。(美聯) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本放送協會（NHK）電視台4日報導，東京單日新增冠狀病毒確診病例首次突破100起。 報導引述東京都政府官員說法表示，截至當地時間週六下午4時（台灣時間下午3時），當天新增118起確診病例，累計病例達891起，確診病例高居日本47個行政區之首。 東京都政府強烈敦促市民週末待在家中，不要外出。 另據共同社，中部城市岐阜縣可兒市1名70多歲男性患者同日宣告不治，這也是該縣首次出現死亡病例。 (中時 ) #東京 #確診病例 #破百 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 洛陽力推文史保存 今年博物館將破100家 12:552020/03/31 兩岸 大陸新冠肺炎疫情 最新數字曝光 14:092020/04/01 兩岸 天津新增2例境外輸入新冠肺炎確診病例 14:092020/04/01 兩岸 新《東京愛情故事》30秒預告曝光 粉絲崩潰！莉香換她演 00:052020/04/02 娛樂 上海新增6例新冠肺炎確診病例 11:112020/04/02 兩岸 傅孟柏放送6塊肌官鴻立馬約泡 04:102020/04/03 娛樂新聞 陸單日新增確診31例 新增無症狀感染者60例 10:592020/04/03 兩岸 大陸31省份新增確診病例31例 13:022020/04/03 兩岸 北京通報：一班飛機上最多發現13個確診病例 18:222020/04/03 兩岸 宣導社交距離 台南首度啟動空拍機擴音器在夜市上空放送 19:282020/04/04 生活 國際熱門新聞 重大突破！澳發現新冠剋星 48小時內殺死病毒RNA - 國際 川普為女婿辯護 槓上華裔女記者 - 國際 美攔截20萬個口罩 德官員批：現代海盜 - 國際 紐約州長「曾假設新冠病毒只攻擊黃種人」！ 網友：傲慢與偏見 - 國際 新冠肺炎疫情第一間！美國首家銀行宣布破產倒閉 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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