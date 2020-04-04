經濟部今天表示，連假過後口罩日產能將挑戰1,500萬片，口罩中可過濾病毒的「熔噴不織布」在政府徵用後，將優先供應國內生產。

經濟部今天在臉書發文表示，過去台灣的口罩日產量約188萬片，是口罩的進口國，但短短一、兩個月內，口罩日產量已經突破1,300萬片，連假過後，更要挑戰1,500萬片水準。

經濟部指出，台灣行有餘力，以類似捐出一日所得的方式，用1,000萬片口罩，支持其他國家的醫護人員，為全世界的防疫工作貢獻心力，也讓世界看到台灣製造的實力。

口罩原料供應商也是口罩國家隊的關鍵角色，經濟部說，醫用口罩第二層可過濾病毒的「熔噴不織布」，目前國際行情已飆漲到原先的8至10倍。不過，台灣有能力製造熔噴布的企業配合政府，優先把產能提供給國內使用。真正是「足感心」啦！

日前總統蔡英文、經濟部長沈榮津與桃園市長鄭文燦也一起向最大的熔噴布供應者、位於桃園的敏成公司表達感謝之意。

(工商 )