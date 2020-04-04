為了遏止新冠疫情擴散，泰國宣布，暫時禁止所有民航客機入境，為期3天。

據新加坡《早報》，泰國民航局發布文告，從4月4日0時01分起至4月6日晚間11時59分，暫時禁止任何國家的民航客機入境，但限制對象不包括政府或軍用機、緊急救援機、醫療飛機、貨機。

泰國目前共有2067件新冠肺炎確診病例，死亡人數20人。

(中時 )