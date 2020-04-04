防境外移入病例 泰國禁止所有客機入境3天 21:082020/04/04 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為了遏止新冠疫情擴散，泰國宣布，暫時禁止所有民航客機入境，為期3天。圖為曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi airport）。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了遏止新冠疫情擴散，泰國宣布，暫時禁止所有民航客機入境，為期3天。 據新加坡《早報》，泰國民航局發布文告，從4月4日0時01分起至4月6日晚間11時59分，暫時禁止任何國家的民航客機入境，但限制對象不包括政府或軍用機、緊急救援機、醫療飛機、貨機。 泰國目前共有2067件新冠肺炎確診病例，死亡人數20人。 (中時 ) #泰國 #禁止入境 #民航客機 也許您會感興趣 推薦閱讀 圍堵疫情 泰國即日起停發觀光簽證 12:442020/03/31 政治 防新冠封關 印尼將禁外國人入境、轉機 13:262020/03/31 國際 泰國抗疫行動升級 代表處31日起暫停核發觀光簽證 16:382020/03/31 國際 日本明將宣布 入境者一律隔離14天 21:492020/03/31 國際 觀光慘！2月來台國際客 大減六成 04:102020/04/01 財經要聞 桔子商旅挺防疫 推住房優惠 04:102020/04/01 金融．稅務 健康聲明書申報期 應延長 04:102020/04/01 生活新聞 蘇益仁籲 入境者全面普篩 04:102020/04/01 生活新聞 日本調高對台旅遊警示 擬令所有入境者隔離2周！最快4月3日起禁從台灣入境 03:252020/04/01 國際 不敵疫情！「日本第一牛郎」付不出薪水 牛郎店暫時歇業 08:102020/04/02 娛樂 國際熱門新聞 重大突破！澳發現新冠剋星 48小時內殺死病毒RNA - 國際 川普為女婿辯護 槓上華裔女記者 - 國際 美攔截20萬個口罩 德官員批：現代海盜 - 國際 紐約州長「曾假設新冠病毒只攻擊黃種人」！ 網友：傲慢與偏見 - 國際 新冠肺炎疫情第一間！美國首家銀行宣布破產倒閉 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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