大眾交通運輸工具已開始強制配戴口罩，對此，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，口罩量一定夠，從9日開始也將放寬一次買兩周，成人九片、兒童十片，預估全台85％的民眾都可以買到。

陳時中指出，我國口罩2.0第一波預購近百萬人成功取貨、第二波約156萬人預購，改為兩周九片的口罩3.0預購也在昨日完成預購，將近200萬人預購成功，準備的量一定夠，未來即便放寬至一次買兩周圍口罩也不是問題，但藥局因排隊因素，每個點仍維持200份成人口罩。

(工商 )