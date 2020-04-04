陳時中：9日起85％民眾可買到口罩 21:182020/04/04 工商 蘇秀慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，口罩量一定夠，從9日開始也將放寬一次買兩周，預估全台85％的民眾都可以買到。（摘自疾管署直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大眾交通運輸工具已開始強制配戴口罩，對此，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，口罩量一定夠，從9日開始也將放寬一次買兩周，成人九片、兒童十片，預估全台85％的民眾都可以買到。 陳時中指出，我國口罩2.0第一波預購近百萬人成功取貨、第二波約156萬人預購，改為兩周九片的口罩3.0預購也在昨日完成預購，將近200萬人預購成功，準備的量一定夠，未來即便放寬至一次買兩周圍口罩也不是問題，但藥局因排隊因素，每個點仍維持200份成人口罩。 (工商 ) #全台 #預購 #口罩 #陳時中 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 日公布新冠肺炎死者大體的處理準則 20:082020/03/31 國際 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 05:122020/04/01 國際 1分鐘看世界》全球確診破82萬 秋季疫情恐大爆發 08:052020/04/01 國際 快評》口罩不增售 蘇貞昌恐食言而肥 23:372020/04/01 政治 幾米娃娃戴口罩 假的啦 04:102020/04/02 地方新聞 疫情罩得住 進電梯、公司先武裝 04:092020/04/03 焦點新聞 社交距離難規範 口罩戴好戴滿最有效 04:102020/04/03 生活新聞 政院拿回發話權！ 指揮中心光環漸褪 蘇揆才是真正指揮官 12:532020/04/03 生活 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 財經熱門新聞 台股死撐…真的殺不下去？專家曝4點突破盲腸 - 即時 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… - 財經 美股噴400點是死貓跳！專家驚洩下波大海嘯 - 財經 港開第1槍！定存股竟不配息 老謝驚曝大危機 - 財經 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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