日本演藝圈日前傳出志村健染新冠肺炎驟逝，又爆出搞笑女團「森三中」成員黑澤宗子確診染冠肺炎，從發病到確診共長達12天，不過知名編劇鈴木勇則跳出來爆料「去醫院卻不讓人檢查」，立刻引發網友議論。

黑澤宗子3月21日發燒後，事隔４日發現嗅覺、味覺異常，便停止所有工作，接著在本月3日確診染上新冠肺炎，對此知名編劇鈴木勇，也是該女團成員大島幸子的老公，他在推特透露黑澤宗子去醫院要求檢查時，竟遭院方拒絕，是不斷要求後才得以檢查，此外更爆料黑澤宗子去醫院前已通報衛生所，未料卻因為沒有發燒，一樣遭到拒絕檢查。

對此網友得知此狀況後，紛紛留言痛批：「不讓人檢查，是要讓人錯失搶救機會嗎」、「竟然遭到醫院拒絕，根本是現代醫療的黑暗面」，由於黑澤宗子從發病到確診經歷12天，因此公司強調會持續關心健康狀況之外，也會追蹤和黑澤宗子接觸過的人。

(中時電子報)