曾在ABL富邦勇士短暫當過隊友的璞園前鋒賈西亞與裕隆中鋒「印度姚明」布拉，4日卻在SBL場上正面衝突，賈西亞與布拉更因鬥毆雙雙遭到驅逐出場，璞園最後以109比82力退裕隆，璞園總教練麥班達說：「沒什麼好講的！」

難怪麥班達會這樣回答，因為前天璞園洋將愛德才因連兩次技術犯規被驅逐，沒想到今天換成賈西亞被驅逐出場，整個衝突發生在首節還剩2分15秒，裕隆以12比24落後，起因是布拉在強攻禁區上籃時，賈西亞先伸手打到布拉的臉。

然後布拉在下來時，也不小心用手肘打到賈西亞的臉，賈西亞氣到用力打了布拉一巴掌，布拉也回推了賈西亞一把，此時裁判與隊友才把兩人拉開，隨後馬上判罰兩人驅逐出場，等於宣布璞園連兩天都有洋將遭到驅逐，只是這次要加罰。

因為中華籃協賽後依據現行本會超級籃球聯賽球隊暨球員管理辦法經呈報本會紀律委員會召集人後，決議處以布拉與賈西亞禁賽2場之處分，且在4月5日兩隊下1場例行賽開始實施，至於是否罰款，將待下周召開紀律委員會再行討論。

「我中場進入休息室看到賈西亞，根本不想理他，因為說什麼都是浪費時間，所以我生氣也沒用，還不如趕緊找到解決方法，」麥班達說，「沒想到昨天愛德因為裁判被趕出場，今天賈西亞因為對方，我想需要花點時間跟兩人繼續溝通。」

裕隆執行教練李啟億則對布拉被吹出場很有意見，「以我看來，布拉相當吃虧，因為他只是防衛動作，他才『輕輕』推了賈西亞一下，就被驅逐出場。我比較不滿的是，對方在衝突時，有板凳球員踏進場內，裁判竟回我鏡頭沒拍到。」

(中時 )