知名投資銀行家黃齊元，邀請現在較不出門的大家，透過影音、數位線上增加知識，包括他親自製作、主持的《Dr.Change黑天鵝學院》，每周四晚上在「智門」（SmartGate）平台，會有意外收穫喔。

《Dr.Change黑天鵝學院》除了由黃齊元擔綱主持，還有客座主持人東海大學智慧轉型中心榮譽講座教授黃崇興，每一集再邀請重量級意見領袖對談，如4月16日的前中華電信董事長呂學錦，透過「雙黃」引路，協助個人與企業在疫情蔓延的艱難時刻，找到前進方向。

「智門知識影音平台」為訂閱制的內容平台，去年第四季開播以來頗受歡迎，在新推出的《Dr.Change黑天鵝學院》直播節目中，新增會員限定的線上或現場提問，對身為半路跳入內容產業的黃齊元，帶來更大的挑戰。

智門表示，新節目的客座主持人黃崇興是台灣EMBA界的點子王、創新推手，他希望，現階段大家面對未知不確定變數，諸如全球疫情、AI衝擊、企業轉型等，更需要學習如何準備、超前部署，在詭譎多變的世局中作出對的決策。

黃齊元說，全球局勢動盪，黑天鵝效應來襲，崩潰將成為「新常態」，「在這個越來越複雜的世界，我們無法避免衝擊！」，只能建造更好的「避震器」，在這一波混亂中，看懂趨勢，善用戰略，掌握科技，將改變我們的未來。

(工商 )