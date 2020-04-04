香港一名譚姓男子(32歲)今日(4日)下午4時許墜樓，引發巨響，其父發現報警求助。救護人員到場經檢查後，證實男子當場不治。

根據東網報導，警方到場調查，於現場沒有遺書，初步相信死者從從住所墜樓。據悉，譚姓男子為香港行政長官辦公室新聞主任。

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