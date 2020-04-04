配合中央流行疫情指揮中心防疫社交距離要求，台鐵、高鐵明天起列車上停售便當、飲料與食品，並勸導旅客勿於車上飲食。台鐵局估計，每個月將少賣約3萬個車上便當。

台鐵局表示，配合疫情指揮中心指示的防疫社交距離要求，減少車勤人員與旅客接觸，及避免旅客在列車上用餐引起的感染風險，自4月4日起暫停列車電話預訂與票訂便當服務；自4月5日起各列車停售便當，飲料與食品，同時停止交付乘客票訂或電話訂購的便當，已票訂便當的旅客請於乘車前至售票窗口退訂、或待車服人員於車上退款。

台鐵局指出，依據中央疫情指揮中心所公布社交距離注意事項，若未能維持適當社交距離，禁止在大眾運輸系統用餐，因此，將配合勸導旅客遵守規定勿於車上飲食，維護自我及他人的健康。

高鐵則說，即起勸導旅客遵照指揮中心最新發布防疫社交距離指引，及搭乘大眾運輸工具全程配戴口罩規定，勿於車廂內飲食，自備餐食或商務車廂的旅客，請將餐點攜帶下車後再行食用。

同時，高鐵說明天起調整車廂服務內容，全面暫停列車上高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務，並同步撤除椅背網袋內之「TLife」車上雜誌；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各一份及瓶裝水，停止提供書報雜誌，以降低感染風險。

高鐵說，明起雖停止列車上之推車販售服務，但車站內仍將販售高鐵便當，站內商家亦維持提供餐飲服務，敬請旅客用餐時遵循指揮中心防疫社交距離指引，以安心享用美食。

(工商 )