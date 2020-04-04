到高峰了！經濟部今天宣布，清明連假後開工，下周(6日起)口罩日產能將上衝1500萬片，之後考量熔噴布原物料、機台零組件供應、疫情後產量去化三問題，暫時不再上調日產能目標，看政策指示而定。

不過總統蔡英文日前已宣示口罩產能要衝上2000萬片目標，經濟部說，未來政府進行口罩外交的需求量，會由它們協助找廠商，交給外交部直接將需求下訂。另開一個生產線，與指揮中心徵調的口罩量錯開。

國內口罩在3月底衝到1300萬片目標，之後產線上軌道，產能仍在衝高。經濟部在臉書宣布，台灣的口罩日產量原本約188萬片，才短短一兩個月，已經突破1300萬片日產量，連假後更要挑戰1500萬片的水準。行有餘力，還能以類似捐出一日所得方式，用1000萬片口罩，支持其他國家的醫護人員。

經濟部表示，6日這周日產能可以衝上1500萬片，首先靠的是政府採購的92座機台產能全開，每日最高可來到900萬片。其次是舊機台產能，民間近期也有自己採購機台，新產能陸續納入，也可來到520萬至600萬片，兩者合計後就能達標。

短期內之所以不墊高產能，主要有三個考量面向。一是ㄧ般口罩的濾材「熔噴不織布」，國際行情已經飆漲到原先的8到10倍，國際上都在「搶」。雖然目前包括桃園敏成在內的5大熔噴不織布大廠已承諾，所產原料全數優先供應國內，但是如果再上調口罩產能，現有原料就會有供應不足問題。

其次即使政府要做第三階段口罩機台採購，也涉及國際上在搶機台關鍵零組件，並不容易。尚且還有機台如設太多，疫情後恐有去化等問題。所以在原料、零組件、去化三面向考量下，先以維持1500萬片為目標，等待政策指示再決定。

(中時 )