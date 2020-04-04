除夕夜冷血放火燒死6名至親的死刑犯翁仁賢在本月1日伏法，引起廢死聯盟大動作抗議，歐盟對外事務部(EEAS)今天也出面呼籲台灣應停止執行死刑，卻引來台灣網友罵聲不斷，「宅神」朱學恒更在臉書酸「疫情都管不好還來指指點點」。

EEAS表示，誠摯同情受害者家屬，但死刑無法嚇阻犯罪，且是殘忍、不人道的懲罰，也是對人類尊嚴的否定。對此朱學恒在臉書PO文「亂成一團的歐盟還是管好自己的疫情再對外指指點點吧」，他砲轟歐盟「把心力花在靠北別國的人渣處不處死之前，你們的歐盟可是成千上萬的在被感染中啊，分點無聊心力照顧好自己的老弱婦孺很難嗎？」

網友也紛紛留言「佛系防疫比死刑更可怕」、「歐盟先管好自己吧」、「歐洲1天死好幾千人，歐盟有什麼作為」、「疫情管不了在轉移焦點？」、「染病的該死，死刑犯不該死的概念？」、「尊嚴咧，受害者開不了口就沒尊嚴了」、「你的同情是有屁用膩」。

(中時電子報)