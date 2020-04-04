日本共同社4日報導說，由於新冠病毒疫情在全球蔓延，日本自衛隊與他國軍隊的交流以及部長會議相繼延期或取消。而北韓試射彈道飛彈及中國大陸的軍備擴張等東亞安全環境，仍然十分嚴峻。日本政府已對此出現危機感，認為若這種情況長期持續，有可能對促進與他國安保合作造成打擊。

日本統合幕僚長山崎幸二2日在記者會上就新冠疫情表示警惕稱：「必須避免給日本的防衛、地區的安全保障帶來影響。」

日本防衛相河野太郎原計劃本月下旬訪美，並與美國防部長艾思博會談，但相關協調工作已遇阻。日美工作負責人之間的溝通，也是依賴視訊會議的狀態。日本政府相關人士透露實情稱：「美方在家辦公不去職場，實現溝通很費力氣。」

共同社還報導說，3月計劃在太平洋戰爭激戰地硫磺島（行政區劃隸屬於東京都）舉行的日美聯合慰靈儀式取消。美軍參謀長聯席會議主席米利的訪日事宜也被擱置。

此外探討安保政策的國際會議相繼延期。日本防衛省準備4月5日在東京舉行的太平洋島國防長會議將再次調整時間。本來考慮邀請巴布亞紐幾內亞和斐濟、東加的防長，圍繞安倍政府提出的「自由開放的印度太平洋」構想展開討論。

原定6月在新加坡召開的「亞洲安全會議」也取消，日本失去了與各國高官交換意見的寶貴機會。

在部隊層面，設想陸上自衛隊參加的3至4月的澳大利亞射擊競賽改為澳方單獨舉辦。

據共同社報導，日本自衛隊幹部擔心美海軍主辦預計今夏舉行的海上軍演「環太平洋聯合演習（RIMPAC）」受到影響，指出：「如果中止，將阻礙亞洲太平洋安保合作的構建。」

(中時 )