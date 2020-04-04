新冠肺炎疫情全球升溫，為了避免病毒快速傳播，全球正在宣導「安全社交距離」的重要性，但是英國一項新研究發表後，人與人之間的社交距離恐怕又要改變了！該研究顯示，在咳嗽時，病毒最遠可傳達6公尺；打噴嚏時，最遠更可達8公尺。

根據BBC報導，倫敦衛生與熱帶醫學院流行病學教授大衛海曼（David Heymann）表示，有項來自於麻省理工學院的研究顯示，人類的咳嗽可以將病毒傳播6米，而打噴嚏可傳播長達8米。

身為世界衛生組織（WHO）傳染病戰略和技術諮詢小組主席，大衛海曼指出，這研究說明了人類咳嗽和打噴嚏所產生的飛沫恐比預想的還來得更遠，如果此研究結果得到支持的話，那麼「戴口罩」的重要性可就大於「保持社交距離」了。 他表示，WHO目前正在對這新研究進行評估，將在未來幾天內將舉行的會議上提出戴口罩的建議。

當前WHO的健康指引是，與任何有咳嗽或打噴嚏的人保持至少1公尺的社交距離；而英國，美國建議應保持至少2公尺的社交距離。（我國則是保持室內1.5公尺，室外1公尺。）

當前WHO建議，與任何有咳嗽或打噴嚏的人保持至少1公尺的社交距離。（圖／路透）

報導指出，根據此研究，目前的社交安全距離可能還要再度調整，但是要保持到6公尺或8公尺的社交距離顯然也是不切實際。

另外，報導中也提到，近日在《自然》雜誌發表的一項德國研究證實了「輕症患者有傳染性」這個假設。因此有媒體認為，應該要戴上口罩來防止輕症患者傳染；同時也有觀點認為，保持社交距離還是有積極意義，「戴口罩」與「社交距離」2者無法代替。

大衛海曼警告，戴口罩必須戴得正確，要對準，捏緊鼻樑；如果口罩變潮濕了就要直接丟棄，因為此時病毒顆粒可以通過；取下口罩時，務必要小心污染到手。不過要小心，長時間配戴口罩會導致人們對上述的建議變得麻木。

(中時電子報)