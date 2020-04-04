女星蕭淑慎稍早在臉書直播，自曝十二指腸長了8.7公分的惡性腫瘤，去年3月在三軍總醫院住10天，當時沒選擇開刀，是因為醫生覺得她還年輕，建議她先吃藥，不要以開刀方式破壞太多其他器官，先採用標靶治療，有段時間吃藥吃到臉變形，前陣子還被質疑說像蕭薔、去整形什麼，其實就是因為服用標靶藥物會水腫很嚴重。

蕭淑慎接著說，服用標靶的藥，腫瘤第1次小了近一半、第2次少1公分，最後一次的標靶治療之後，大概已縮小了3.6公分，院方告訴她已到了可以開刀的大小，於是就先暫停標靶治療兩個月，「吃標靶的藥吃到臉腫，整個人渾身不舒服、月經也不來，醫生說開完刀還是要吃標靶的藥。」

之後蕭淑慎在2月19日住院隔天開刀，由三總詹德全部長主開刀，手術前新冠肺炎疫情爆發，蕭爸爸為了她要開刀，特地從大陸回來台灣居家檢疫至18日，陪著女兒去醫院，她準備開刀前一天，劉真住院的新聞開始瘋傳，她滿腦子都是不好的想法、很慌亂，但又怕蕭爸爸和老公擔心，所以故做鎮定。

20日當天原預計是早上10點的刀，正當蕭淑慎和醫生朋友聊的很開心的時候，還不到10點，護士突然叫她要去開刀，「我就想說我爸還沒來，公司的人也還沒來，我死定了，怎麼可以把我拖去開刀，我躺在病床上超慌張。」

手術期間開了6小時，採用惠普式手術，蕭淑慎的12指腸和胃切掉3分之1，膽和膽管拿掉、胰臟頭也拿掉，手術後在加護病房住兩天，體重掉了10公斤，她開玩笑說：「我現在好不容易又瘦了，感覺因禍得福。」她的老公梁軒安說：「照顧了一陣子目前已漸漸恢復，目前已經平安了謝謝關心。」蕭本人經歷這一輪，也徹底把菸給戒了。

(中時 )