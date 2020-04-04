新冠肺炎疫情肆虐全球，截至4日，國內累計確診人數共355例，其中5人死亡，相關單位也呼籲民眾盡量待在家中，不過清明連假卻可以看見熱門觀光景點人潮擁擠的現象，台大教授也在臉書表示，很擔心台灣會像日本一樣，連假後出現一波疫情高峰。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，因為台灣主要確診個案以境外移入較多，社區傳染非常零星，所以判斷不會發生像日本一樣的狀況，才沒下「禁足令」。

台大化學系助理教授徐丞志3日在臉書分析，日本在3月連假收假10天後，每日新增確診人數陡升，速度是連假前的5倍，讓醫界相當擔心，台灣在清明連假後，是否也會出現相同狀況？

指揮官陳時中表示，不敢說絕對不會如同日本，但經他們評估判斷，是不會像日本一樣，若判斷會的話，就會禁止大家出遊，而主要判斷為社區的群聚情況不同於日本櫻花季，日本的群聚情況比我們嚴重很多。

陳時中表示，台灣目前個案主要為境外移入，而從國外入境台灣的人，現在應該都在居家檢疫之中，並沒有從國外進來沒有實施居家檢疫的人。另外，台灣社區傳染非常零星，所以才讓民眾多散心，而沒有下禁足令。

不過，陳時中也坦言，看到連假的人潮，確實比他想像多很多，所以氣氛較緊張了些，不過基於上述原因來判斷，才沒有做出大規模禁足行動。

(中時電子報)