這家航空公司驚爆要求機師隱瞞染疫 22:412020/04/04 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在桃園機場第二航廈入境管制區內，3月20日一群從美國搭機返台的旅客，正在排隊查驗健康聲明書。（資料照片，范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美媒驚爆，達美航空高層試圖隱瞞有人被感染的事實，要求新冠病毒確診機師，向機組人員和其他同事隱瞞已被感染。 根美國媒體《赫芬郵報》報導，一段長達9分鐘的秘錄影片爆料，一名美國民航飛行員協會（ALPA）代表指稱，達美航空高層指示確診機師向機組人員、甚至其他同事隱瞞被感染。 此事曝光後，達美航空拒絕透露機師姓名 ，引起員工恐慌，除了休假，其他工作人員紛紛自費住進旅館自我隔離，以防將病毒傳染給家人。 (中時電子報) #達美航空 #感染 #機師 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸出大招防控無症狀感染者 專家支持 07:242020/03/31 兩岸 東京單日確診達78人再創新高 日本境內感染突破2千人 16:472020/03/31 國際 誰傳染給師大生？名醫示警：該堤防的是這類人 18:112020/03/31 生活 京都產業大學學生群聚感染已擴散到9府縣 23:282020/03/31 國際 隱形的危險 聚焦無症狀感染者 04:092020/04/01 焦點新聞 港專家：無症狀感染與免疫系統有關 10:502020/04/02 兩岸 又現感染源不明病例 社區保全確診 憂社區感染破口 04:102020/04/03 生活新聞 星國防疫升級 8日起關閉學校 04:102020/04/04 國際大事 逃命！巴菲特狂賣這2檔套現百億 背後真相… 15:422020/04/04 財經 逢低賠錢出場！巴菲特減持兩大航空持股 20:332020/04/04 財經 國際熱門新聞 川普為女婿辯護 槓上華裔女記者 - 國際 重大突破！澳發現新冠剋星 48小時內殺死病毒RNA - 國際 美攔截20萬個口罩 德官員批：現代海盜 - 國際 新冠肺炎疫情第一間！美國首家銀行宣布破產倒閉 - 國際 這家航空公司驚爆要求機師隱瞞染疫 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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