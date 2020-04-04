美媒驚爆，達美航空高層試圖隱瞞有人被感染的事實，要求新冠病毒確診機師，向機組人員和其他同事隱瞞已被感染。

根美國媒體《赫芬郵報》報導，一段長達9分鐘的秘錄影片爆料，一名美國民航飛行員協會（ALPA）代表指稱，達美航空高層指示確診機師向機組人員、甚至其他同事隱瞞被感染。

此事曝光後，達美航空拒絕透露機師姓名 ，引起員工恐慌，除了休假，其他工作人員紛紛自費住進旅館自我隔離，以防將病毒傳染給家人。

(中時電子報)