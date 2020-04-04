立法院內政委員會已開始審議「國土計畫法」修正草案，為了爭取立法院本會期完成修法，行政院已同意讓步，第15條遭外界質疑是「開後門」的修正條文確定不修正。行政院官員表示，第15條修正案授權政府在推動國家重大建設計畫時得適時檢討變更國土計畫，已與民進黨團達成共識將擱置。

由於第15條的修法被在野黨、甚至執政黨立委質疑是「霸王條款」、破壞國土計畫的精神，這項爭議性條文擱置後，行政院官員指出， 將先處理核定縣市國土計畫的期限，主張可再延長一年，政院已委請黨團提出修正動議。

至於國土功能分區圖劃設作業，政院版修法從二年延長為「一定期限內」完成，因引發授權太廣泛，甚至有空白授權爭議，黨團修正動議主張僅再延長二年。

由於許多縣市的國土計畫來不及在本月底完成審查並在5月1日公告，行政院認為「國土計畫法」部分條文修正草案具有急迫性，將與民進黨團力拚立院本會期三讀修正通過。

目前有多達18個縣市的國土計劃尚未完成審議，依規定要在4月30日以前由內政部完成各縣市國土計畫草案的審查，並在5月1日公告。其中多數縣市甚至趕在近日的最後期限才向內政部呈報國土計劃。

行政院官員說，國土計劃的審查必須慎重，內政部要在不到一個月內完成各縣市國土計劃的審查，時程上恐來不及，因此，修法有其急迫性，否則會有適法性的問題。

(工商 )