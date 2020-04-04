在新冠肺炎全球蔓延之際，許多症狀都成為檢驗是否確診的重要指標，其中「味覺、嗅覺喪失」近日也被我國疫情指揮中心列入通報定義中。中部一名50多歲男性近日從西班牙返台，自覺有「嗅覺喪失」情形，擔心染疫而前往就診，經檢查發現，竟是「慢性鼻竇炎合併鼻息肉增生」，整個鼻腔幾乎被「黃色果凍」給塞滿。

根據《ettoday》報導，耳鼻喉科醫師吳昭寬分享表示，一名50多歲的男性近日因聞不到老婆的香水味，或是食物味，甚至連餿水味也聞不到，讓他驚覺有「嗅覺異常」。加上男子一個月前才從新冠肺炎疫區西班牙返台，雖無咳嗽及發燒症狀，但「喪失嗅覺」令他深怕染疫，決定就醫篩檢。

吳昭寬考量病患已結束居家檢疫，便叫男子脫下口罩，並用鼻窺器撐開鼻孔一看，驚人景象就此曝光！兩大坨晶瑩透亮、猶如「愛玉果凍」的黃色鼻息肉塞滿了整個鼻孔，吳昭寬一看，確定是「慢性鼻竇炎合併鼻息肉增生」所引起。

這充滿爆炸性的畫面印入眼簾，吳昭寬醫師不慌不忙地詢問男子病史，才發現他有鼻子過敏，平時有流鼻涕、鼻塞等症狀，但從未積極治療過。經過鼻竇電腦斷層檢查，也的確顯示出男子的全副鼻竇均被息肉組織填滿，因此安排他做內視鏡鼻竇手術治療，終於，男子恢復了嗅覺，也解除了對新冠肺炎的顧慮。

吳昭寬指出，鼻息肉增生往往都和慢性鼻竇炎脫離不了關係，在顯微鏡下可看見，鼻息肉由呼吸道上皮合併不同程度增厚的基底膜所組成，他說「肉眼看到的息肉就好比愛玉凍一樣Q嫩。」

鼻息肉該怎麼治療？吳昭寬表示，一般可先用內科藥物治療，症狀較嚴重者，則建議接受內視鏡微創手術治療，不過術後的鼻腔內清潔依然重要，多數病情都可以控制。

(中時電子報)