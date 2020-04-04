館長陳之漢今（4）日在直播中呼籲政府，應該直接減稅，而不是延稅。雖然他支持民進黨政府，但該罵的絕對罵。例如減稅減租減水電，永遠不做，政府也不敢動。難道開店都該死？這波疫情只有房東不受影響。

館長指出，再怎麼賺錢的企業，能連續燒幾千萬？誰都受不了！沒有騙各位，沒有人受得了，這麼多的企業，包括攤商，都要租金，有沒有辦法處理？減租又不會讓房子不見，但死都不會減租，政府紓困就是借錢繳房租、繳水電費，不合理吧！硬撐半年借3600萬，付租金，然後倒了，房東笑孜孜。

有人批評，企業賺錢怎都沒說？館長舉他自己為例，稅後盈餘1千多萬，但一個場館花1億多，一個場館要5年回本，現在剛剛持平。但現在開始虧，拿自己的錢貼，一個月虧租金水電人事1500萬，4個月虧6千萬，哪有這麼多錢可以虧？

小月可以勉強撐，但現在雪崩，貼的數目非常大，直接斷頭，就算前幾年賺1、2千萬，雪崩式1個月虧幾百萬，會受不了。越多中小企業關閉，越多人失業，不要好像不關大家的事。短短2、3個月，可以把2、3年賺的錢全部吐出來，4個月絕對可以摧毀4、5年的公司。

有網友跟館長嘴現金流、高槓桿，館長指出，現在哪一個企業不是高槓桿？台灣每一家都是高槓桿，高槓桿哪裡來？高稅金、高租金、成本、人事費用、勞健保、勞退、水電，台灣開業本來就是高槓桿，台灣人權保障做非常好，尤其服務業，超級高槓桿。

館長說，一般做生意怎可能突然沒生意？但現在發生了！現在政府作法是帶你去借錢，借錢不用還嗎？

館長強調，他還活得下去，沒說要補貼健身業，但差了40％。其他中小企業，活得下去嗎？其他餐飲、服務業全死，要怎麼辦？

館長表示，現在等政府直接命令關掉，如果要他關，他就關起來，關了之後要不要給薪水？要不要支援甚麼東西？政府要不要說清楚？政府怎說他怎麼做！關到倒就倒了，「我倒了大家都差不多了！但還有300多個員工要吃飯！」

(中時電子報)