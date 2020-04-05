近來媒體持續報導台灣「國標舞女王」劉真的最新病況，日前傳出噩耗、經急救後宣告不治，與死神搏鬥40餘天仍不幸病逝……；據報導，劉真因為心臟問題進行主動脈瓣膜置換手術，一度裝上葉克膜搶救，病勢危急，之後換裝心室輔助器等待換心，最終仍等不到適合的心臟便撒手人寰，享年44歲。其實包括心臟疾病在內、與其相關的「泛心血管疾病」（其他包括：腦中風、糖尿病及高血壓等）一直分列國人10大死因前茅，甚至比起已連續37年居首位的癌症死亡人數還要多，真可謂是「無聲接近的殺手」！本周小花平台以此為題，帶領讀者了解何為「泛心血管疾病」？如何從日常生活中做好預防保健？還有與其相對應的保險保障應該如何規劃？

平均每24分鐘就有1人死於心臟病

所謂「泛心血管疾病」是指與心臟或是血管相關的所有疾病，諸如常見的腦中風、糖尿病及高血壓等血管性疾病，對於人體健康影響甚鉅，除了心臟疾病已連續10年蟬聯10大死因第2名，其他腦中風、糖尿病及高血壓則分列國人10大死因第4位、第5位及第8位。

根據衛福部最新統計顯示，心臟疾病是僅次癌症的2號致命殺手，光是1年時間就奪走了2萬餘人的性命，平均每24分鐘就有1人死於心臟疾病，如果再加上腦中風、糖尿病及高血壓等血管性疾病，每年死亡人數幾乎翻倍成長，遠遠超過了「頭號殺手」癌症的致死人數，可見國人深受心血管疾病的威脅，不可不防！

說到心血管疾病的預防，一般專科醫師建議，可以先透過飲食和運動來做改善和控制，如果效果不好，再以藥物進一步治療，以下提出5個從日常生活中做起、保護好心血管的預防小撇步：

撇步1、改變既有的飲食習慣，諸如：少吃紅肉（豬、牛、羊）改吃雞或是魚等白肉、少喝咖啡或是加糖飲料的攝取，還有平時也要減少吃零食的機會，像是洋芋片、薯條、糖果、巧克力、蜜餞……等都是危險的地雷食物。

撇步2、心血管疾病跟「吃」有很大的關係，除了多攝取足量纖維飲食外，在烹調食物時，建議以清蒸或是水煮等方式料理，也要避開大火快炒的「油膩也重鹹」，力求達到低鹽分、低熱量及低膽固醇的均衡飲食。

撇步3、隨時監測體重、維持標準體重。由於肥胖是心血管疾病的高危險因子，一般來說，維持標準體重可以減少患病的機率，尤其是體重過重的人，只要將體重減輕，就可以降低體內三酸甘油脂指數。

撇步4、每天做到適量且持續的運動，以提高身體代謝加速熱量消耗，同時也能加強消除血中脂肪的能力減少動脈膽固醇、脂肪的堆積，像是慢步、跑步、游泳、爬山、騎自行車、有氧舞蹈……等，都是不錯的選項。

撇步5、保持良好的心情、維持正常的生活作息。根據醫學研究顯示，血壓的改變與心情的好壞有直接的關係，每天都有一個好心情，絕對有助於消滅心血管疾病這個「隱形殺手」！

預防心臟病投保教你掌握3重點

「心血管疾病的可怕之處，在於當事人原先都毫無徵狀，往往等到發病後才會察覺，恐怕都為時已晚了……」小花平台保險顧問提醒，隨著現代人飲食西化、生活習慣改變，有愈來愈多20、30歲年輕人成為冠心病甚至是急性心肌梗塞的好發人群，不要再認為心血管疾病是專屬中、老年人的疾病了。

針對目前尚未有心臟疾病相關病史的年輕人，除了在日常生活中落實上述5個預防小撇步外，至於如何提前做好個人保險保障規劃？小花平台保險顧問指出，心臟疾病一旦發病，讓人措手不及也亂了方寸，考量到需要緊急住院、動手術，由此衍生而來的手術相關自付醫療費用，往往所費不貲，建議在個人保險保障規劃上，掌握以下3個投保重點：

(中時電子報)