《禮運大同篇》中提到：「……使老有所終、壯有所用、幼有所長……」，這是古人大膽追求理想的精神和智慧，但是套用在今天台灣社會卻不適用，不少人感嘆「居住正義」口號喊假的，全台灣86萬公屋、房價卻降不下來，逼使年輕人愈是不婚、不生，連帶著老年人的居住問題也成為需要關注的重要課題，年長者尤其是獨居老人，因為年齡大加上沒有子女和家人的陪伴，如果本身沒有房產而是依賴租屋過活，往往是被漠視的一群、甚至被房東列為「拒絕往來」對象；與亞洲鄰近國家日本相較，除了有政府社會福利制度作為堅強的後盾外，日本的房東也特別願意將房屋租給老年人……。

台灣與日本同樣面臨高齡化社會，兩地老年人的「待遇」為何會有這麼大的差別？除了社會文化的差異外，政府社會福利制度的推行也是很重要的關鍵因素，小花平台提醒，台灣已於去（107）年3月正式邁入高齡社會，許多老年問題逐一浮現檯面，這些可能都是你我未來會面臨的老年生活，必須及早留意、防患於未然。眼看著台灣社會愈來愈老，究竟如何在尚且年輕時，為人生下半場預先做好保險規劃？

台「居住正義」喊假的？日老人租房相對被友善對待！

關於「租房子可以租到老死？」這個問題在網路上掀起一番討論，多數網友認為台灣房東普遍對老年人不友善，「總覺得年紀大、麻煩也比較多」，尤其是獨居老人更是直接被列為「拒絕往來」對象，愈來愈多老年人租屋的血淋淋實例，相應於日本老年人租屋的實際現況，不禁讓人感嘆：「日本的老年人幸福多了！」

根據內政部最新統計顯示，國內65歲以上老年人占總人口數比例達14％，正式進入「高齡社會」老年人口在亞洲排名第3，人口老化速度在亞洲國家僅次於日本。雖說台灣與日本的人口老化速度不相上下，但是對於老年人在自己國內所受到的「待遇」卻是差多了，怎麼說？

在《上班族不買房，過富裕人生：10個忠告重新思考房子與人生的新關係》一書中，即對當前日本老化的現況有很深刻的描述。

該書作者石川康貴是一名日本的企管顧問，從書名上來看，顯而易見他提出10個忠告鼓勵人們不要買房子；然而，你很難想像，在他個人名下卻有8棟大樓和公寓、公司名下有2間套房及其家人名下還有2棟公寓，看來他光是靠當包租公已衣食無虞……。

石川康貴在書中以房東的立場做出聲明表示，他絕對不會因為租客是老年人或是獨居女性而不願意出租，他的這一番聲明顯然與台灣部分房東排斥老年人有很大的不同；據了解，目前在他個人名下眾多出租房屋中，就有不少是租給獨居且高齡的女性，「她們都有按時繳交房租，我實在找不到有什麼理由拒絕她們啊！」

說到石川康貴之所以對房客的標準比較不設限，其中最大的原因應該是有政府背書、強而有力的社會福利制度當後盾，也就是已在日本國內行之有年的「協助高齡者遷居出租公寓的制度」；以東京市來說，提出保障房東一定收得到房租的機制，尤其無須擔心租客遲交甚至不交房租，因為凡是領有「生活保護津貼」的老年人，他們的房租是由政府直接匯入。

(中時電子報)