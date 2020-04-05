新冠肺炎疫情蔓延，全球各經濟體、產業都遭受衝擊。房市專家就警告，在這種情況下，房市將進入買賣真空期，而且至少影響一年，建議想買房的人忍一忍，等疫情過去再考慮。
房市專家Sway在好房網專欄指出，在疫情的影響下，台灣很多產業都慘兮兮，員工也沒好到哪裡去，以往被視為高收入代表的新竹科技電子廠，也怕外國廠動不動就被關廠，進而拖累母公司獲利，員工今年的獎金可想而知會減少，「你說，誰來買房？你說，繳房貸要怎麼辦？」
Sway表示，全台灣都消費緊縮，民眾也怕繳不出房貸，在這一年內，除了衛生紙行業依然興旺，其他都會被緊縮。那麼股票呢？套牢的人比你想像還要多，只要你一個月前手上有股票或基金，現在都是不敢叫苦的狀態。股票族若想投資房子也要等解套，才有能力。
Sway提醒：「現在是房市買賣真空期，大家都在忍耐，至少等疫情過去，再做考慮。時間隨著每日發佈的人數，目前至少影響一年。」
文章來源：好房網
(中時電子報)
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