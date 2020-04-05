在擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）領域最知名的公司，非Magic Leap莫屬，它於2011年成立，直到2017年12月才推出第一款產品，但其融資至今已達到26億美元，估值在2017年就已達到60億美元，支持它的資本方包括谷歌、阿里巴巴、高通、華納、摩根士丹利等。但目前卻傳出這個AR金童，正待價而沽。

一直以來，Magic Leap 受到了眾多資本的追捧。在Magic Leap近10年的融資經歷中，谷歌和阿里巴巴是其最大的投資者。

2014年10月，Magic Leap完成B輪5.42億美元融資，谷歌領投，高通、KKR、KPCB 等大牌投資機構跟投。2016年2月，Magic Leap完成C輪8億美元融資，阿里巴巴領投，投資方還包括谷歌、摩根大通，此次其估值達45億美元。2017年10月，Magic Leap完成5.02億美元D輪融資，新加坡淡馬錫控股領投，Google與阿里巴巴也參與了本輪融資，其估值達到60億美元。

值得一提的是，2019年4月，Magic Leap獲得了來自日本電信巨頭NTT DoCoMo提供的2.8億美元股權融資，使得Magic Leap的融資總額達到26億美元。

但雖然Magic Leap的技術理念為人稱道，但其產品推出節奏緩慢，市場反應並不盡如人意。2018年8月，創立八年之久的Magic Leap推出首款硬件Magic Leap One，售價高達2295美元，而上市後銷量極差。據報導，該產品半年僅售出約6000台，與創始人最初定下的第一年賣出100萬台的目標相差甚遠。

除了不合理的定價，眾多用戶對其使用體驗也倍感失望。而事實上，Magic Leap的實際技術能力已不止一次遭到質疑。

2015年開始， Magic Leap發佈多個視頻，廣受外界讚歎。例如，籃球場上一躍而起的鯨魚，家裡隨處可查看天氣、辦公，甚至是查看3D全息圖，還有一款外星人入侵的遊戲視頻。然而在2016年12月，外媒The Information報導其公開的AR演示視頻只不過是特效，同時還對多個方面進行了質疑，包括虛假宣傳。

如果出售，Magic Leap可能將獲得超過100億美元的價格，但其 「賣身」計劃或並不易實現。由於消費者端的普及緩慢，這家公司已將目光從專注於普通用戶市場轉向醫療保健、工業和金融等領域。Facebook和醫療巨頭強生等大型科技公司的可能是潛在的買家。

(中時電子報)