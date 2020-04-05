堪稱港台男神始祖鳥的鄭少秋，40年前以「楚留香」的香帥紅遍華人圈，他與「肥姐」沈殿霞的婚姻，更讓人印象深刻，鄭少秋受沈殿霞一手拉抬，才有今日地位，她更為了鄭少秋冒生命危險生孩子，換來的卻是曲終人散。30年後鄭少秋鬆口，為自己找回一個公道。

鄭少秋和沈殿霞分手時，女兒鄭欣宜才不過8個月大，外界多認為兩人分手是因第三者插足，但感情事外人很難知情，夫妻倆問題早已存在，只是不足為外人道，直到有第三者出現，才全面性爆發。

沈殿霞與鄭少秋有過一段婚姻。(中時資料照片)

不可能的兩人竟結合 沈殿霞和鄭少秋成傳奇

鄭少秋與前妻沈殿霞的相遇，從開始就充滿戲劇性，沈殿霞是童星出身，很早就憑個人魅力在香港奠定一席之地，被封為「全民開心果」，70年代更成為香港娛樂圈大姐大，她與鄭少秋相遇時，男方只是個名不見經傳的小演員，當年沈殿霞因為幫星友森森(黎小斌)送信給鄭少秋，她本以為自己只是情書人肉快遞員，心中頗不是滋味，沒想到鄭少秋看完信竟落淚，沈殿霞才知自己送的是分手信。

因為這樣的「超展開」，送信後的沈殿霞滿懷罪惡感，就把幫助鄭少秋走出情傷，當作是自己的責任，不斷約他一起逛街、吃飯、散心，結果從外表到內在都是大反差的兩個人，竟然就這樣走到一塊。

兩人交往多年，相戀時沈殿霞貫徹「你要的都給你」的概念，動用全部人脈、資源幫男友闖蕩銀河，於是先有讓鄭少秋嶄露頭角的《書劍恩仇錄》，後來又有了讓他爆紅成一線男神的《楚留香》，之後沈殿霞更不惜放下自己當紅的事業，義無反顧陪他飛到台灣拍《楚留香新傳》，拍攝的一年期間，肥肥親力親為替他打理演藝事業，鄭少秋卻在此時，認識了現任老婆官晶華，兩人緋聞從此開始，鄭少秋和沈殿霞的感情問題也埋下巨雷。

沈殿霞離婚後，與女兒鄭欣宜相依為命。(中時資料照片)

和官晶華傳熱戀 肥肥用生孩子力挽無用

1984年冬天，沈殿霞因工作飛了趟美國舊金山，先聽到鄭少秋與官晶華瘋傳緋聞，返港後被她發現真的「有問題」，但肥肥不願黯然離開，反而想證明自己愛鄭少秋更勝於任何人，於是主動提出結婚要求，隔年兩人在加拿大結婚，只是感情的事，哪有這麼簡單？

本以為婚姻是那帖鎮靜躁動之心的解藥，但走了心的男人猶如斷線風箏，傳出婚後鄭少秋對老婆開條件，說她該生小孩了，給她3年期限，否則「再沒有妳就別怪我」，此舉被認為是在為離婚找理由，因為肥肥有高血壓、糖尿病，是懷孕高危險群，但她仍拚死生下女兒鄭欣宜，卻仍逃不過婚變，孩子8個月時，她無法再承受丈夫花名在外，主動提了分手，自此成為單親媽媽。

肥肥為了養大孩子復出演藝圈，而前夫鄭少秋唯一的道義，就是離婚時留下了全部財產，淨身出戶，隔年火速娶了緋聞女主角官晶華，平順地過著正常的婚姻生活，在當年此舉也等同默認與肥肥婚姻之間，確實一直都存在著第三者。

離婚後至今，鄭少秋與肥肥這段夫妻情，一直被外界議論，批評鄭少秋是負心漢的聲浪從未減弱，直到30多年後，他在節目中首度鬆口吐露離婚的真正原因，表示跟官晶華早相識，若不是真的有愛，他不會同意和肥肥結婚，也強調兩人不是因外遇離婚，而是如梁靜茹演唱、李宗盛填詞的〈第三者〉所說：「她只是無意闖入的第三者，我們之間的困難在她出現之前就有了」，會離婚是因為肥肥太強勢，他喜歡溫婉的女生，沈殿霞真的不合適當他的另一半，這段感情和婚姻才會喊卡。

(中時電子報)