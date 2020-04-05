新冠肺炎疫情肆虐，美國失業率從50年來低點升至4.4%，先前就有研究報告指出，將有6700萬名美國民眾無法清償信用卡帳單，但有專家認為，這場疫情會養成一代超級儲蓄者，雖會降低美國未來經濟成長幅度，但也會讓美國社會變為一個更好管理機制的經濟系統。

據CNBC報導，風險投資公司Collaborative Fund合夥人Morgan Housel表示，新冠肺炎疫情影響下，美國民眾發現未來收入來源將更加脆弱，承擔風險的意願更低，將因此創造一代超級儲蓄者，對於冒險投資的興趣降低，錯過機會也不在意。

美國初領失業金人數上周飆升至近665萬人，Morgan Housel認為，經濟快速惡化，民眾將對前景更加擔憂，即使疫情迅速獲得控制，但負面影響已經在心裡深處留下陰影，代表疫情已經嚴重到將影響一整個世代。

Morgan Housel表示，這一世代將創造強大儲蓄社會，雖然經濟成長速度一定會下降，但未來面對突如其來的危機之際，管理機制更好的經濟系統，將讓美國社會的金融體系更加健全。

然而，瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）首席經濟學家Paul Donovan表示，1930年代經濟大蕭條時期雖一度改變美國人消費習慣，但疫情延續的時間不一定會大幅改變消費觀念。歐洲各國為了降低失業率，補助企業支付員工薪資，不一定會讓人們感覺到經濟危機而大量儲蓄。

不過，Paul Donovan認為，美國政府更注重在失業人口，政策不一定能有效阻止失業，讓美國民眾儲蓄意識提高。由於美國最容易失業的人口往往是低收入人士，即使民眾在疫情之下降低低消費，但這筆錢更有可能被拿來購入高級家電。

(中時電子報)