大陸女星高圓圓是演藝圈著名的氣質女神，她以清新、清純氣質打開知名度，儘管高圓圓在去年升格當媽咪，女神舉手投足依舊能自然散發魅力，尤其是她產後2個月大方露纖細手臂，狀態更是極佳。

高圓圓在1996年因拍冰淇淋廣告而踏入演藝圈，她以清新、清純氣質打開知名度，還被受封是「清嘴女孩」，高圓圓也接連演出電視劇和電影，尤其以電視劇《倚天屠龍記》的周芷若一角，成為最受歡迎的反派。

高圓圓演藝作品橫跨大小螢幕，也因拍電影《搜索》與趙又廷結緣，小倆口在2014年結婚，並在去年5月生下女兒，升格當媽咪的高圓圓雖然鮮少公開露面，不過近日則有網友翻出高圓圓少女時期的嫩照，只見青澀的高圓圓頂著一頭短髮，雖然她有些嬰兒肥，不過五官依舊俏麗，一雙濃眉大眼、挺鼻和水嫩美肌超吸睛。

高圓圓少女嫩照出土。（圖／取材自新浪娛樂微博）

高圓圓不只是少女嫩照讓網友驚艷，她去年7月剛生完女兒後，更大方曬一雙纖細手臂，高圓圓曬照大玩借位梗，用西瓜當裙子、遮住身體，左手俏皮插腰、高舉右手，高圓圓大方露纖細手臂，產後仍是帶著絕美仙氣，狀態看起來相當不錯。

高圓圓產後曬照，一雙纖細手臂超吸睛。（圖／取材自高圓圓微博）

(中時電子報)