先前因傳出至少上百名船員確診新冠病毒的美「羅斯福號」航空母艦（USS Theodore Roosevelt CVN-71），艦長克勞齊（Brett Crozier）因將向國防部求援信件外流給媒體曝光而遭海軍移職，不僅引起關注，外界也有呼籲讓他復職的聲音。對此，老羅斯福的曾孫、羅斯福研究所主任特威德·羅斯福投書至紐約時報不僅表示克勞齊是英雄，並以曾祖父的實例，指出老羅斯福也會認同他的決定。

特威德·羅斯福（Tweed Roosevelt）在紐時言論版表示，雖然克勞齊讓求援信曝光，導致他遭海軍移職，但在他離開艦隊的那一刻，受到全艦男女士官兵英雄式的包圍與歡送，他們認為艦長在過去數周內冒著送斷自身升官前途風險，吐出了在這場嚴重大流行之中，正面臨危害病患性命的失敗。此外，在將克勞齊除職之前，海軍表示他的求援信是輕率錯誤，將引起船員之間恐慌，但正當羅斯福號處於危機之中，要了解克勞齊除了公開這封信之外還能做什麼，真的很難。

特威德·羅斯福提到，身為老羅斯福的後裔，也會經常思考如果曾祖父身處同樣處境，他會如何處裡。他進一步回顧，老羅斯曾在1989年指揮義勇騎兵團（Rough Riders）時，也曾發生過類似情境。當時正在古巴境內打美西戰爭的義勇騎兵團戰績顯赫，並在聖胡安山之戰取勝後，基本上已結束了這張戰爭，但布署在古巴的義勇騎兵團士兵們，正面臨更恐怖的敵人─黃熱病與瘧疾。

特威德·羅斯福指出，在現代醫學問世之前，常見死於疾病的士兵更多於敵人所為，包括老羅斯福在內的戰場指揮官都想帶士兵們返鄉，但當時華府當局，特別是當時的美國戰爭部長阿爾杰（Russell Alexander Alger）擔心引起政治衝擊，斷然拒絕，雙方僵持不下。

不過，當時的正規陸軍軍官們不想冒著軍涯風險，不敢頂撞上頭直言而陷入困境，但當時只是短期志願軍官的老羅斯福並沒有什麼好失去的，並與同僚指揮官一同寫了「聯名信」，並信中把署名簽成一個圈，讓上級就找不出打頭的人，要懲處只能全數懲處，並將這封聯名信寄給媒體公開。

特威德·羅斯福表示，這封聯名信很快在全國各大報登出，創造了社會中「必須立即讓士兵返鄉」的請求，而阿爾杰也不得不退讓，讓騎兵團士兵返回長島隔離，雖然仍有上百名士兵在古巴死於疾病，但老羅斯福的決定可能挽救更多。當然老羅斯福也付出了代價，不僅惹火了阿爾杰，更在老羅斯福提名接受榮譽勳章時從中作梗（不過在他死後的2001年時補發），「當然老羅斯福最後成為了贏家，但今日誰還記得阿爾杰呢」？

特威德·羅斯福最後指出，雖然現代人經常將權宜之計至於榮譽之上，但令人振奮的是，仍有許多人展現了極大的勇氣，甚至將其性命至於風險之中，而老羅斯福在他的時代中選擇了榮譽的路線，克勞齊艦長也是如此。

(中時電子報)