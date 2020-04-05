大陸版星巴克「瑞幸咖啡」赴美掛牌，日前坦承財報造假，股價暴跌8成，其實瑞幸之前股價大漲時，已被放空集團渾水機構盯上，但當時有大型投資銀行幫瑞幸背書，如今瑞幸自己招了作假帳，財信傳媒董事長謝金河直指，「瑞信、大摩和中金公司是三大幫兇，如何自圓其說？」

謝金河在臉書撰文指出，瑞幸從創立，赴美上市，話題都沒有斷過。瑞幸簡單來說就是中國版星巴克，靠著打折殺價搶顧客，在這個仿效的商業模式中，多加了一些互聯網的新經濟運作，創造了很多新話題。可是賣咖啡是很實體的內容，瑞幸賣咖啡，多賣一杯，多賠一杯，大家相信瑞幸，是因為瑞幸說故事的本事高人一等。

他提到，瑞幸在華爾街投資高手包裝下，輕鬆到美國上市。瑞幸一直都賠錢，但是，靠著說故事的本事，發行2.3538億股的瑞幸，股價一度炒到51.38美元，市值達120.9億美元。

不過股價大漲的瑞幸引來放空集團渾水機構的關注，在股價漲到最高點的時，渾水出具一份89頁的報告指控瑞幸揑造財務及營運數據，誇大2019年第三季營收69%，第四季88%，渾水使出渾身解數，針對瑞幸的981個門店，展開11260個小時定點流量調查。

面對渾水指控，投行幫兇跳出來力挺，第一家是瑞信，瑞信看好瑞幸的自主開發移動模式，肯定瑞幸會成為中國咖啡第一品牌，並調升其目標價為強力買進。第二家是摩根士丹利，大摩背書保證瑞幸品質最好，價格實惠，使用方便，預估瑞幸到2021年銷售複合成長可達30倍。

有新加坡政府投資公司當股東的中金公司在報告中，反駁匿名沽空指控缺乏有效樣本及證據，瑞信也跳出來說渾水指控不可信。

謝金河認為，這些大型投資銀行努力幫瑞幸背書，如今瑞幸自己招了，瑞信、大摩和中金公司如何自圓其說？

他指出，瑞幸周四盤中股價最低只剩下4.9美元，市值最低來到11.5億美元，短短三個月，股價剩下十分之一，印證資本市場的一場遊戲，一場夢！沒有獲利的企業，最後總是要攤牌的。

瑞幸股價大崩壞，謝金河想起幾年前，基亞炒到486元，浩鼎炒到755元，大家如癡如醉，但只有他示警，這種沒有營運額，也沒有獲利模式的公司如何撐得住高股價？股價狂飆一定會種下台灣生技產業的10年大浩劫。如今回頭看基亞、浩鼎股價剩多少。「當大家面對狂熱，有幾個人清醒？這樣的夢境，不斷地在股市上演。」

(中時電子報)