新冠肺炎疫情延燒，日本確診病患也以倍數成長，目前不含鑽石公主號，全國總計3497人確診，其中東京都昨天(4日)單日就新增118例，首次破百，可怕的是，118人中，竟有81人「感染源不明」，逼近7成，也讓網友傻眼，直呼日本真的慘了。

根據NHK報導，4日東京都新冠肺炎確診者首度破百，達到118人，且有81人找不到感染源，也就是說有69%的患者傳染途徑不明，其中確診者還包括了警察，導致該分局60多人必須進行居家隔離。

消息轉至PTT後，網友看到傻眼：「多點開花，恐怖」、「台灣1例感染源不明吵翻，東京一天就81例不明」、「台灣幸福多了，還能在那酸零星感染」、「日本要有救只能等安倍自己中招了」、「他們只剩封城然後全面檢疫才有救吧」、「日本邊境根本不設防，不意外」、「之前一直蓋牌，掀開後直接炸裂」、「我看明年東奧也別想了」，也有網友擔心「台灣若不認真檢疫海龜，就是現在日本的情況」。

(中時電子報)