石知田石知田是台大畢業高材生。（陳俊吉攝）

即便被稱學霸，石知田的人生也數度迷惘。（陳俊吉攝）

石知田近年演藝成績亮眼。（陳俊吉攝）

石知田在《妖怪人間》飾演男主角鹿計。（公視提供）

石知田主演公視奇幻劇《妖怪人間》，劇中飾演「特殊住民協調處」的菜鳥文書紀錄員「鹿計」，是人和妖怪「愛的結晶」，劇中爸爸是「鹿」，半人半妖的他擁有操控「火焰」異能，能吸火、放火。他說讀國小、國中時迷電玩遊戲《格鬥天王》中的主角草薙京，最愛雙手各拿著一個打火機，在揮拳時按一下，有聲音又有效果，根本聲光效果俱佳，沒想到長大竟有機會演這種特殊能力的角色，也算是另一種夢想成真。

如果能選擇，他說最想要擁有的異能是「透明」或「飛」，或者能很酷地控制雷電，因為這是他兒時的夢想，但演了這角色後，發現用「火」也是滿帥的。他透露小時候有個讓大人會心驚膽跳的怪僻，他最喜歡偷偷躺在家裡陽台上的鐵窗凹槽裡，「覺得很舒服，有涼涼的風，可以看天空，也不是在地面上，像是飛翔的感覺」。之前去墨西哥旅行，他也去玩架設在山跟山之間的空中溜索，由於不是政府合法設立，看起來簡陋，導遊很不希望他們玩，制止無效後還拍影片當作切結書，「我也怕死、怕繩子斷掉，所以排在最後面，看到前面的人玩都沒事，就開始也很享受漂浮在空中、沒有拘束的感覺」。

他說自己的人生志向一直變來變去，當演員，反而是沒想過的方向。讀師大附中時的他，高一、二都沈迷街舞，曾想過要結合現代舞，當一個舞者。高中最後一年，他發憤苦讀，考上台大土木工程系後發現跟自己想的不一樣，又去台科大副修建築設計。他也曾發現自己對社會學、心理學很有興趣，但為時已晚，拼不了轉系考，便常翹課在家自學。大二時有朋友拍學生舞會宣傳片，找他男模特兒，當時開始接觸單眼相機的他，也順便幫忙拍攝、學剪輯，開始覺得影像很迷人，一度想從事製作影像相關的幕後工作。

他是直到當兵時才開始思考當演員這件事，「大學畢業後、當兵前我真正接觸幕前的影像工作，當時接拍了《軍中樂園》、《五月一号》，原本只是想當做人生歷練，退伍後就要出國念建築。但拍完去當兵，開始覺得原來拍戲好有趣」。發現表演好好玩後，他就走上了父母一度不諒解也不理解的這條路。為了迴避爸媽不時關心問「托福念了嗎」、「要不要考GRE啊」、「作品集準備好了沒」的壓力，也不想起衝突，他乾脆搬離開家，在外面住了兩年，專心做自己想做的事，直到一兩年前，爸媽不再問了，也開始認同他的演藝工作了，他才又搬回家。

他很慶幸，在堅持追逐夢想的過程中，熱情沒被消磨太多，當下也都覺得是幸福的，遇到磨難時，就安慰鼓勵自己「這跟小說裡的套路是一樣的啊！現在就是主角比較虛弱的時候，很快會變好、我就會有穩定的工作」，他笑說自己其實沒有真正阮囊羞澀太久，頂多就是曾經打開錢包，看了一眼就告訴自己「今天不要出門好了」，即便有一段時間每天不斷在吃「陽春麵」，他也堅持一定要給父母家用，「不想讓他們覺得我很辛苦」。

「愈大愈知道自己喜歡什麼、知道什麼是我可以做的！」以前的石知田，儘管讀一流學府、被封「學霸」，但真的不知道方向在哪，覺得未來的人生有太多可能性，好像什麼都可以做，現在的他，則已經篤定走在「演員」的路上，他不諱言還是偶有迷惘的時候，常會重新思慮自己的選擇或心態有什麼應該改正調整，但是「當個好演員」的人生目標與大方向是確定的，就連過去那些「迷惘」的歷程，回想起來，也都是幫助他在這條路上走得更踏實的養分。

(中時 )