中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中4日召開記者會時，欽點一名客家電台女記者，請她用客語跟客家朋友呼籲一下，不要到人多的地方。

而該名客家電視台的女記者上台後，一口流利的客語、清新亮麗的外表，引起網友討論，「要紅啦，好正」、「聲音很可愛」、「好厲害，給客家電視長臉了」、「客語好流利」、「戀愛了」。

而這名客家電視台女記者也被「神到了」，根據《三立新聞》報導，她是政大新聞系畢業的蘇韋宣，曾在原住民電視台工作，2019年到客家電視台擔任記者。

(中時電子報)